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06. 04. 2018

НАТО обеспокоено агрессивным поведением России

 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс очень обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене, сообщает Укринформ.

"Конечно, мы обеспокоены тем, что видим: более напористая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, дестабилизирует восточную Украину, поддерживает режим Асада, организует кибератаки и вмешательства во внутренние демократические процессы, а также предпринимает другие действия, которые подрывают основанный на правилах международный порядок", − отметил Столтенберг.

По его словам, именно это негативное поведение РФ обусловило решение членов НАТО и партнеров решительно отреагировать на инцидент в Великобритании.

"Нападение в Солсбери было не отдельным событием, а случилось на фоне последовательного многолетнего поведения России. Именно это стало причиной такого координированного ответа", − подчеркнул генсек.

Напомним, в знак солидарности с Британией из-за инцидента в Солсбери, НАТО отозвало аккредитацию семи сотрудников постоянного представительства России.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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