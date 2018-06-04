НАТО обеспокоено агрессивным поведением России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс очень обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене, сообщает Укринформ.

"Конечно, мы обеспокоены тем, что видим: более напористая Россия, которая незаконно аннексирует Крым, дестабилизирует восточную Украину, поддерживает режим Асада, организует кибератаки и вмешательства во внутренние демократические процессы, а также предпринимает другие действия, которые подрывают основанный на правилах международный порядок", − отметил Столтенберг.

По его словам, именно это негативное поведение РФ обусловило решение членов НАТО и партнеров решительно отреагировать на инцидент в Великобритании.

"Нападение в Солсбери было не отдельным событием, а случилось на фоне последовательного многолетнего поведения России. Именно это стало причиной такого координированного ответа", − подчеркнул генсек.

Напомним, в знак солидарности с Британией из-за инцидента в Солсбери, НАТО отозвало аккредитацию семи сотрудников постоянного представительства России.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet