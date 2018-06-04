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06. 04. 2018

Британия в ООН сравнила Россию с Мориарти

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на заседании Совбеза ООН, что Лондон считает "весьма вероятной" ответственность России за отравление Сергея Скрипаля в британском Солсбери, поэтому ее нельзя допускать к расследованию.

"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они (российские власти − ред.) являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", − отметила Пирс.

Напомним, ранее Пирс объяснила, что в британской системе только суд может окончательно определить виновность, поэтому Лондон использует формулировку "с высокой вероятностью" для обвинений РФ.

При этом сомнений в причастности Москвы к инциденту в Солсбери у Британии нет.

Ранее сообщалось, что Россия будет добиваться от Британии полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание, ее отец до сих пор находится в коме.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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