Итоги 05.04: Конец ВДВ и дата окончания АТО

Суд отпустил капитана крымского судна Норд

Херсонский городской суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, до основного разбирательства.

Китай пожаловался на США в ВТО

Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров в связи с планируемым введением пошлин на импорт ряда китайских товаров.

Финляндия одобрила строительство Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии. Из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.

Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе

Надежда Савченко не согласилась на допрос с помощью полиграфа, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.

В результате было проведено только исследование ее психологического состояния, которое длилось около часа в закрытом формате.

В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука

Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что за терактом, в котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук стоит Генштаб России и целью был именно он.

Один исполнитель теракта задержан, еще двое находятся в розыске.

Порошенко назвал дату окончания АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Глава государства подчеркнул, что страна переходит к другому формату обороны и вводит новые более эффективные меры по применению вооруженных сил.

Рада переименовала десантные войска

Верховная Рада внесла изменения некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках.

Высокомобильные десантные войска теперь будут называться Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Отмечается, что аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.

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Источник: korrespondent.net