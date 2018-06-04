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06. 04. 2018

Итоги 05.04: Конец ВДВ и дата окончания АТО

Суд отпустил капитана крымского судна Норд
 
Херсонский городской суд освободил капитана крымского рыболовецкого судна Норд Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой Украины в Азовском море, до основного разбирательства. 
 
Китай пожаловался на США в ВТО 
 
Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров в связи с планируемым введением пошлин на импорт ряда китайских товаров.
 
Финляндия одобрила строительство Северного потока-2
 
Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии. Из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.
 
Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе
 
Надежда Савченко не согласилась на допрос с помощью полиграфа, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокаты нардепа сообщили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не могли подготовиться к допросу.
 
В результате было проведено только исследование ее психологического состояния, которое длилось около часа в закрытом формате.
 
В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука
 
Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что за терактом, в котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук стоит Генштаб России и целью был именно он.
 
Один исполнитель теракта задержан, еще двое находятся в розыске.
 
Порошенко назвал дату окончания АТО
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года. Глава государства подчеркнул, что страна переходит к другому формату обороны и вводит новые более эффективные меры по применению вооруженных сил.
 
Рада переименовала десантные войска
 
Верховная Рада внесла изменения некоторые законы Украины по вопросам обороны о десантно-штурмовых войсках. 
 
Высокомобильные десантные войска теперь будут называться Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Отмечается, что аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.

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Источник: korrespondent.net

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