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06. 04. 2018

Спасение из-под колес поезда попало на видео

В Сети появилось видео шутливой драки молодых людей в лондонском метро, которая едва не закончилась трагедией.

Как видно на кадрах, молодые парни в состоянии алкогольного опьянения сильно шумели и в шутку толкали друг друга к краю платформы. В результате оба участника инцидента упали перед подъезжающим к станции поездом, однако прохожие быстро отреагировали на ситуацию и предотвратили возможную трагедию.

Инцидент произошел первого апреля на станции Green Park лондонского метро.

Как сообщалось, в метро Киева женщину толкнули на колею. Ситуация осложнялась тем, что у женщины плохое зрение. А в марте в киевском метрополитене останавливалась красная ветка из-за падения мужчины на пути.

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Источник: korrespondent.net

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