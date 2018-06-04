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06. 04. 2018

Россия никогда не будет нашим другом - постпред США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США. Об этом она сказала в четверг, 5 апреля, во время выступления в университете Дьюка в Северной Каролине.

Видеозапись ее выступления была опубликована на официальном канале учебного заведения в YouTube.

"В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними", - сказала Хейли.

Кроме этого Хейли подчеркнула, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда ей это нужно.

Как сообщалось, США призвали другие страны оказать давление на РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он самый жесткий по отношению к России.

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Источник: korrespondent.net

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