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06. 04. 2018

"Скучная речь": Трамп отказался читать по бумажке

Президент США Дональд Трамп во время заседания круглого стола в штате Западная Вирджиния выбросил лист бумаги со своей речью, назвав ее скучной. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News.

В частности, Трамп продемонстрировал текст и сказал: "Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но...".

С этими словами он выбросил лист и махнул рукой.

"Это будет немного скучно. Ведь это скучно, правда?", - сказал американский президент, пожав плечами.

На YouTube-канале, который выложил видео, сообщается, что в ходе круглого стола Трамп говорил о налоговой реформе и экономическом развитии США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обрадовался росту своего рейтинга одобрения до 50%.

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Источник: korrespondent.net

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