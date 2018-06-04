06 апреля 2018, пятница, 11:24
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
06. 04. 2018

Генсек НАТО отказался комментировать подготовку ядерной атаки на РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал называть страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий Североатлантического альянса. Об этом он заявил на встрече со студентами университета в Далласе, штат Техас, сообщает пресс-служба НАТО.

При этом он предложил студенту, который поставил вопрос о странах-участницах программы совместных ядерных миссий, найти нужную ему информацию в Google и решить, "доверять этим данным или нет".

По словам Столтенберга, в НАТО уже давно существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса.

"Например, в США есть оружие, а у других стран - средства доставки, например, самолеты. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, и мы, как и раньше, нуждаемся в этом", - подчеркнул генсек альянса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что США проводит учения в Европе для подготовки НАТО "в рамках совместных ядерных миссий" к применению тактического ядерного оружия против РФ.По его словам, входящие в альянс страны, у которых нет собственного ядерного оружия, "участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.