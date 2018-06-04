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06. 04. 2018

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе заочно приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Об этом говорится в обнародованном приговоре Центрального районного суда Сеула, передает агентство Yonhap.

Указано, что суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

В свою очередь южнокорейский лидер все обвинения в свой адрес отвергает.

Отмечается, что прокуратура Южной Кореи требовала для экс-президента 30 лет заключения.

Напомним, коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Соль, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

В конце 2016 года парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в апреле 2017 года ей предъявили обвинения. Чхве Сун Соль была осуждена в феврале 2018 года к 20 годам за коррупцию и вмешательство в дела страны.

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Источник: korrespondent.net

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