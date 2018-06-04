НАБУ закончило расследование "дела рюкзаков"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили подозрения по делу о растрате средств при закупке рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел Украины. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил пресс-центр НАБУ.

Защитникам подозреваемых сообщили о завершении расследования и предоставили доступ к материалам дела.

По информации пресс-центра, в разворовывании 14,5 млн грн подозревают трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины (подозрения предъявлены по статье о растрате имущества или завладении им преступным путем - ч.5 ст.191 УК Украины), представителя фирмы-победителя тендера, который, по мнению НАБУ, подделала документы, чем обеспечил победу фиктивной фирмы, а также организовал пошив рюкзаков низкого качества для поставки их МВД (подозрения предъявлены по статьям о склонении к совершению преступления, о растрате имущества или завладении им преступным путем, о подделке документов - по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 УК), а также частное лицо, которое, по мнению следствия, подбило замминистра внутренних дел организовать проведение переговорной процедуры таким образом, чтобы победителем была определена фирма его приятеля (подозрения предъявлены по статьям о склонении к совершению преступления, о растрате имущества или завладении им преступным путем - ч.4 ст.27, ч.5 ст.191 УК).

По данным следствия, в 2015 году подозреваемые организовали закупку ненужных МВД рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. Кроме того, товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям, установленным МВД, что подтверждено выводами судебной товароведческой экспертизы.

При этом фирма-победитель торгов, которая должна была поставить по условиям закупки 5000 рюкзаков весной 2015 года, в 2014 году никакой хозяйственной деятельности не осуществляла, у нее не было ни соответствующего оборудования, ни работников. В дальнейшем средства, которые поступали на ее счета от МВД, были обналичены через ряд фиктивных предприятий.

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляли с марта 2016 года.

В октябре 2017 подозреваемые были задержаны, им было сообщено им о подозрении в растрате бюджетных средств.

После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

В НАБУ добавили, что по делу проходят еще четыре человека, подозреваемых в организации коррупционной схемы. Эпизоды с их участием были выделены в отдельные уголовные производства, расследования по которым завершено и уже вынесены судебные решения.

В частности, следствие установило, что директор фирмы-победителя торгов за денежное вознаграждение в размере 3000 грн согласился стать формальным ее руководителем и передал все документы по этой компании лицам, организовали "конвертационный центр". В дальнейшем от его имени работник "конвертационного центра" подделал документы, которые были использованы для участия в тендере по закупке рюкзаков.

Директор и еще двум лицам было сообщено подозрение в совершении уголовного преступления по статье о фиктивном предпринимательстве (ч.1 ст.205 УК Украины), после чего постановлениями Бабушкинского райсуда г.Днепропетровска в декабре 2016 года они были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Еще один фигурант, работник "конвертационного центра", совершивший подлог документов, получил подозрение в совершении преступления по статье о подделке документов (ч.3 ст.358 УК). По информации НАБУ, гражданин начал активно содействовать в раскрытии преступления и между ним и прокурором САП и было заключено соглашение о признании виновности. В декабря 2017 года приговором Московского районного суда Харькова он признан виновным в совершении указанного преступления и получил наказание в виде года лишения свободы условно.

Напомним, 31 октября НАБУ провело ряд обысков по "делу рюкзаков" и задержало трех человек, в том числе сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже суд отпустил Александра Авакова на подписку о невыезде.

В начале ноября НАБУ показало схему, по которой воровали деньги при закупке рюкзаков.

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр назвал "дело рюкзаков" попыткой политического давления на его отца.

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Источник: korrespondent.net