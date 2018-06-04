Половине Украины сегодня обещают дожди

В западных и центральных областях в пятницу, 6 апреля, пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на западе Украины сегодня ожидается от +12 до +15 градусов, осадки в виде дождя. В южных областях переменная облачность, температура составит от +15 до +18 градусов.

На востоке также осадки не предвидятся, воздух прогреется до +15 до +17 градусов.

На севере страны осадки пройдут только в Черниговской области, температура от +14 до +16 градусов.

В Киеве дневная температура от +15 до +17 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на Пасху

Как сообщалось, март в Киеве был самым холодным с начала века.

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Источник: korrespondent.net