Половине Украины сегодня обещают дожди

В западных и центральных областях в пятницу, 6 апреля, пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, на западе Украины сегодня ожидается от +12 до +15 градусов, осадки в виде дождя. В южных областях переменная облачность, температура составит от +15 до +18 градусов.
На востоке также осадки не предвидятся, воздух прогреется до +15 до +17 градусов.
На севере страны осадки пройдут только в Черниговской области, температура от +14 до +16 градусов.
В Киеве дневная температура от +15 до +17 градусов, ожидаются осадки в виде дождя.
Ранее синоптики сделали прогноз погоды на Пасху
Как сообщалось, март в Киеве был самым холодным с начала века.
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Источник: korrespondent.net
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