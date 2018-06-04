В ОБСЕ рассказали, сколько россиян в их миссии на Донбассе

В состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 4 апреля 2018 года входят 693 наблюдателя, из которых 38 россиян. Об этом говорится в отчете миссии от 4 апреля, опубликованном на сайте СММ.

В частности, отмечено, что больше всего в миссии представителей США - 61 человек, от Великобритании - 55 наблюдателей, Боснии и Герцеговины - 41, Германии - 24.

Также в СММ есть по одному наблюдателю из таких стран, как Азербайджан, Армения, Бельгия и Словения.

"Всего в миссии ОБСЕ наблюдатели из 44 государств-участников организации. 600 членов миссии находятся сейчас на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ОБСЕ, с 19 марта по 1 апреля 2018 года ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжала оставаться напряженной и постепенно ухудшалась.

"За две недели число нарушений режима прекращения огня достигло почти 10 тыс. случаев по сравнению с 4,3 тыс. с 4 по 18 марта", - доложили в миссии.

Напомним, ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки сепаратистов недалеко от временно оккупированного Луганска.

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Источник: korrespondent.net