Более 400 украинцев ежегодно умирают на производстве

Более 400 украинцев ежегодно погибают на производстве и более пяти тысяч получают производственные травмы. Об этом заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, сообщает Укринформ.

Отмечается, что это лишь официальные данные, а реальное количество травм значительно больше.

"Ежегодно в Украине погибает более 400 человек и более 5 тысяч получают производственные травмы. Эксперты убеждены, что эта статистика является далеко не полной, что обусловливается, в частности, значительным теневым сектором и сокрытием несчастных случаев", - отметил Шубин.

Причина таких показателей, по словам Шубина - неудовлетворительные условия безопасности труда на многих производствах, низкое внимание к производственной безопасности как работодателя, так и государственных органов, недостаточный уровень подготовки работников и должностных лиц по этим вопросам.

Он также отметил, что восстановления требует и система профилактики профессиональных заболеваний, в том числе через возрождение полноценного функционирования санаторно-курортного лечения для работников.

"Этот вопрос два года находится на повестке дня требований работников и профсоюзов. За это время в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, создан и запущен обновленный фонд социального страхования. Проблема много раз рассматривалась на многих правительственных площадках, однако и до сих пор остается нерешенной", - рассказал Шубин.

Он добавил, что весь этот период сотни тысяч работников фактически лишены своего права на полноценное восстановление утраченного на производстве здоровья.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла смертность на производстве.

Напомним, Украина опустилась в рейтинге производителей стали.

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Источник: korrespondent.net