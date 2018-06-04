Великобритания открыла постоянную военную базу в Бахрейне

Великобритания открыла военную базу в Бахрейне - первую постоянную военную базу на Ближнем Востоке за более четырех десятилетий. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Отмечено, что британский центр поддержки ВМС может принять одновременно до 500 членов британского флота, включая моряков, солдат и летчиков, в регионе, где морская безопасность обеспечивает поставки нефти и грузов с Азии в Европу.

По словам английский чиновников, этот центр будет первой постоянной британской базой на востоке Суэцкого канала с 1971 года.

Ожидается, что новая база Великобритании облегчит Королевскому флоту возможность проводить долгосрочное развертывание в Персидском заливе и обеспечит инженерную и материально-техническую поддержку судов.

В целом база включает помещения для ночлега, спортивные сооружения, часовню и зоны отдыха для военных.

Ранее сообщалось, что США планируют потратить в 2018 году более $200 млн на модернизацию и расширение своих авиабаз в Европе.

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Источник: korrespondent.net