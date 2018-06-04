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06. 04. 2018

В Италии в море упал вертолет ВМС, есть жертвы

В Средиземном море потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции Sea Safe. Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух в ночь на 6 апреля с борта военного корабля Borsini с пятью людьми на борту для проведения ночных тренировок.

Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.

Операция по спасению началась сразу после аварии, спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб. По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.

Ранее в департаменте Жиронда на юге Франции разбился вертолет, погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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