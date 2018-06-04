Во Владимир-Волынском из-за кори продлили каникулы в школах

В школах Владимира-Волынского еще на неделю продлили каникулы из-за распространения кори. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает издание Буг.

Соответствующее распоряжение дал мэр города Петр Саганюк.

Отмечается, что на 6-е апреля во Владимире-Волынском выявлено 29 случаев кори. Среди больных есть дети и взрослые. Из них 15 детей не имели прививки против болезни.

Всего в городе привито против кори 70% населения. С начала недели вакцинировано почти 300 детей.

Тем временев ВолыньPostсообщает, что накануне, 5 апреля, в области были зарегистрированы четыре случая кори - два в городе Владимире-Волынском, по одному в городе Ковеле и Луцком районе.

Из общего количества больных - двое школьников, один ученик профессионального лицея и воспитанница детсада. Количество заболевших с начала года выросла до 99. Больше всего больных в Турийском районе - 29 человек, городе Владимире-Волынском - 28 человек, Луцком районе и городе Ковеле - по 9.

Как сообщалось, с начала года в Украине корью заболели 9091 человек.

Ранее сообщалось, что в Житомире заболели корью более 20 военных. Бойцы Нацгвардии попали в больницу с жаром и сыпью. Все они не имели прививок против кори.

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Источник: korrespondent.net