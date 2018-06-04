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06. 04. 2018

В Харьковской области задержали школьников с мешком снарядов

Неподалеку от станции Лозовая в Харьковской работники железной дороги остановили двух детей, которые тащили мешок снарядов. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

"Ребят 10 и 15 лет остановили работники стрелковой команды на станции Лозовая. Они патрулировали территорию и заметили вблизи переходного моста двух ребят, которые несли мешок. Работники Харьковского отряда военизированной охраны решили проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции Лозовая.

Среди отобранных у школьников боеприпасов 13 осколочных и 31 бронебойный снаряд.

По факту следственным открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием или боепрпасами (ч.1 ст.263 УК). Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с боеприпасами.

А до этого под Одессой задержали торговца оружием из зоны АТО.

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Источник: korrespondent.net

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