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06. 04. 2018

В Черниговской области на взятке задержан глава района

В Черниговской области задержан и. о. председателя одной из райгосадминистраций, который требовал пять тысяч долларов за решение земельного вопроса. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечено, что правоохранители задокументировали противоправную деятельность и. о. председателя одной из РГА: за предоставление в аренду не истребованных паев чиновник требовал пять тысяч долларов США неправомерной выгоды.

"5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного "транша" в размере четырех тысяч долларов США. Общая сумма полученных средств составляет пять тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению других фактов противоправной деятельности задержанного чиновника.

Cмотрите фотогалерею: В Черниговской области на взятке задержан глава района

Ранее сообщалось, что в ресторане Киева задержали чиновника на взятке в $38 тысяч.

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Источник: korrespondent.net

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