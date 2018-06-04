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06. 04. 2018

Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года

Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года за последние 70 лет. Об этом сообщает сайт Новости ООН.

В то же время сообщается, что около половины всего населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу из-за отсутствия медицинской страховки либо дороговизны услуг доктора.

"7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья и 70-летие Всемирной организации здравоохранения. Со времени ее создания средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 23 года", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он напомнил, что человечеству удалось справится с оспой и почти победить полиомиелит, одной из главных проблем являются масштабы материнской и детской смертности.

Почти 12% населения мира (более 800 млн человек) тратят не менее 10% семейного бюджета на медицинские услуги, а миллионы семей оказываются в нищете из-за подобных расходов.

Как сообщалось, в университетах Китая учатся семь миллионов пожилых людей.

Ранее ученые заявили об опасности секса для пожилых мужчин.

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Источник: korrespondent.net

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