Генерала армии РФ подозревают в причастности к убийствам на Донбассе

Украинские правоохранители установили причастность к совершению преступлений против украинского населения на Донбассе генерала российской армии. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Досудебным расследованием установлена ​​причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, от мая 2017 года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов на Донбассе. При этом, как отмечается, было допрошено более 300 свидетелей и потерпевших.

"Следственными группами задокументировано гибель 32-х и ранение 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждение и разрушение 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств. Проведено более 300 экспертиз предметов, изъятых из мест событий", - отчитались в штабе.

Там также рассказали, что с целью документирования фактов вооруженной агрессии РФ на Донбассе в районе проведения АТО работают прокурорско-следственные группы, сформированные из состава представителей Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.

Ранее в ОБСЕ рассказали, сколько россиян в их миссии в Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net