Еврокомиссия не поддержит Северный поток-2

Европейская комиссия не намерена поддерживать проект Северный поток-2, поскольку он не способствует диверсификации поставок газа в Европу. Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Северный поток-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС", - сказал он.

По словам Ристори, если Северный поток-2 будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Как сообщалось, Рада призвала мировое сообщество не содействовать Северному потоку-2.

Ранее Северный поток-2 получил все разрешения в Германии.

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Источник: korrespondent.net