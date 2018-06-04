Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

Евросоюз внес дополнительно в свои санкционные списки 21 компанию и одно физическое лицо, имеющие отношения к КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС в пятницу, 6 апреля.

"Совет добавил одно физлицо и 21 юридическое лицо в список тех, кто подпадает под ограничительные меры в отношении КНДР, и тем самым ввел в правовое поле ЕС санкции, который ввел комитет СБ ООН, созданный в соответствии с резолюцией СБ ООН 1718 (2006)", – говорится в сообщении.

Попавшим под санкции компаниям и лицам запрещены поездки в ЕС, также замораживаются их активы.

"Санкции были введены против КНДР в качестве ответной меры на разработку ядерного оружия и баллистических ракет, что нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН", – добавили в Совете ЕС.

В результате этого решения общее число лиц и организаций, которые подверглись санкциям против КНДР, увеличилось до 80 человек и 75 юридических лиц, из списка ООН. Кроме того, ЕС отдельно ввел санкции в отношении 55 человек и девяти юридических лиц.

Напомним, в конце февраля ЕС резко усилил экономические санкции против Северной Кореи. Новые меры включали снижение квоты на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов в четыре раза – с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год.

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Источник: korrespondent.net