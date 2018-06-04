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06. 04. 2018

Сергей Скрипаль пошел на поправку - врачи

Отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в больнице Солсбери, где находится Скрипаль, передает Sky News.

Как сообщила доктор Кристин Бланшард, Скрипаль "хорошо реагирует на лечение" и состояние его здоровья "быстро улучшается".

Напомним, 5 апреля стало известно, что улучшается состояние здоровья дочери Скрипаля Юлии.

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Источник: korrespondent.net

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