Сергей Скрипаль пошел на поправку - врачи

Отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в больнице Солсбери, где находится Скрипаль, передает Sky News.

Как сообщила доктор Кристин Бланшард, Скрипаль "хорошо реагирует на лечение" и состояние его здоровья "быстро улучшается".

Напомним, 5 апреля стало известно, что улучшается состояние здоровья дочери Скрипаля Юлии.

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Источник: korrespondent.net