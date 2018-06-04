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06. 04. 2018

Суд арестовал капитана Норда до 31 мая

Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного российского судна Норд Владимира Горбенко, которого накануне вечером отпустили в связи с истечением срока задержания. В частности, он арестован до 31 мая, передает Крым.Реалии.

Указано, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тыс. 240 грн.

В свою очередь адвокат назвал предложенный размер залога "немаленьким для человека простого, рабочего".

В то же время сам Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (около 27 тыс. грн - ред.). По его словам, у него трое детей и неработающая жена. Однако капитан судна заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану Норда, у которого "наблюдаются скачки давления", рекомендовали "прописать таблетки и рекомендовали во избежание риска инфаркта и инсульта пройти обследование".

Напомним, накануне Владимира Горбенко отпустили из изолятора временного содержания в связи с окончанием срока задержания.

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Источник: korrespondent.net

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