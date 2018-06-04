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06. 04. 2018

Греция перехватила беспилотник Турции в своем воздушном пространстве

Военно-воздушные силы Греции перехватили турецкий военный беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны на юго-востоке Эгейского моря. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает издание Ekathimerini.

В частности, отмечено, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka дважды зашел в воздушное пространство Греции в районе Родоса.

По данным издания, беспилотник перехватили греческие истребители, которые поднялись с базы ВВС на Крите.

Ранее сообщалось, что Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией.

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Источник: korrespondent.net

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