Самые агрессивные. Санкции США против элиты Путина

США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, высопоставленных чиновников и компаний из "кремлевского списка".

Накануне СМИ писали, что санкции в отношении российских олигархов станут "самым агрессивным шагом" в отношении российской элиты.

В Кремле лишь ответили, что "давно прошло время, когда в России были олигархи". Корреспонеднт.net разбирался в новых санкциях США против России.

Зять Путина, глава Газпрома и другие

Washington Post отмечает, что санкции носят экономический характер, и направлены они против олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, член правления Сибура Кирилл Шамалов, которого называли зятем Путина; министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков,

президент футбольного клуба Зенит Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин,секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров,

директор Росгвардии Виктор Золотов, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, депутат Госдумы Владислав Резник, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин,

председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава кремлевского управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун, помощник президента РФ Евгений Школов.

Также под санкции попали юридические лица, включая агрохолдинг Кубань, компании Базовый элемент, EN+, группа ГАЗ, Газпром бурение, UC Rusal, Рособоронэкспорт, Русские машины и другие.

Никто так не жесток с Россией как Трамп

На этой неделе американский президент Дональд Трамп принял в Вашингтоне лидеров Литвы, Латвии и Эстонии по случаю столетия провозглашения независимости этими балтийскими странами.

За обедом с лидерами балтийских республик президент США подчеркнул, что едва ли кто из его предшественников на президентском посту относился к России так жестко, как он сам.

"Мы выслали 60 дипломатов, Германия - четырех, Франция - четырех. Никто не был столь же жестким с Россией", - подчеркнул американский президент.

На прошлой неделе Соединенные Штаты выдворили 60 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Америка еще ни разу не высылала столько россиян.

Пресс-конференция Трампа с лидерами балтийских стран / EPA

Трамп пригласил Путина. Почему эксперты ошеломлены

В начале марта администрация Трампа ввела новые санкции против российских хакеров и разведывательных ведомств за вмешательство в выборы 2016 года и за кибератаки.

В конгрессе антироссийские ястребы из обеих партий продолжают оказывать давление на Белый дом, требуя агрессивных действий против Путина.

Давая интервью, сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что он восхищен действиями администрации, однако считает, что другие администрации тоже предпринимали такие действия, но потерпели неудачу.

По его словам, Соединенные Штаты должны помочь тем странам, которые получают нефть и газ из России, найти новые источники поставок.

"Мы должны ударить по ним, отняв у них потребителей", - сказал Грэм.

В начале этой недели бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Джон Маклафлин заявил в интервью NBC News, что эти санкции станут для России более серьезным и болезненным ударом, чем высылка десятков российских дипломатов.

Кремлевский список

Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" Минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить американский президент Дональд Трамп.

Доклад был опубликован 30 января, но не предполагал автоматического введения санкций. В него вошли 96 бизнесменов из российского списка Forbes, высокопоставленные сотрудники администрации президента, члены российского правительства, а также главы госбанков и госкомпаний.

В частности, в список попали все российские предприниматели, чье состояние превышает миллиард долларов.

В списке были как те, кто уже находится под персональными санкциями США, так и те, кто в санкционные списки не попал.

"Кремлевский список" был составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США посредством санкций", принятый как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.

Расследование о возможных связях окружения Трампа с Россией и российском вмешательстве в президентские выборы ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Россия, как и Трамп и его окружение, отрицают какие-либо незаконные связи с Россией.

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Источник: korrespondent.net