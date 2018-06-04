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06. 04. 2018

В Литве из Вильнюса перенесут все тюрьмы

В Литве департамент по делам тюрем планирует убрать из Вильнюса все места лишения свободы. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает Delfi.

"Готовится план вывода всех мест заключения из Вильнюса. Например, Лукишкес (тюрьма-СИЗО - ред.), известно, где находится", - сказал журналистам министр внутренних дел Еймутис Мисюнас после встречи с главой департамента Робертасом Крикштапонисом.

Отмечено, что в Вильнюсе, кроме Лукишкской тюрьмы-СИЗО, которая расположена в центре города, департаменту подчиняются также Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения.

Как рассказал Крикштапонис, план вывода всех этих учреждений из Вильнюса должен быть подготовлен в течение года. По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро, потому что в таком случае за городом нужно будет построить новую тюрьму.

"Прежде всего, так мы освободим город, появится дополнительное пространство для жителей и гостей города. Так мы бы улучшили условия и осужденным, потому что сегодня за плохие условия содержания мы вынуждены им много платить", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле во время тюремного бунта погибли 78 человек.

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Источник: korrespondent.net

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