В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом"

После очередных санкций США против России, в отношениях между странами может возникнуть пауза в контактах на всех уровнях. Но это только сплотит всех россиян.

Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости в пятницу, 6 апреля.

"После недружественных шагов США, которые ввели против России новые санкции, в отношениях двух стран может возникнуть пауза, причем в контактах на всех уровнях", – сказал Джабаров.

По его мнению, дейстия американских властей, "это полный беспредел и бессилие, психоз, который мы наблюдаем". Джабаров считает, что это сязано с тем, что проекты США на международной арене "проваливаются один за другим". Среди таких "провалов" от вспомнил операцию США в Сирии, расследование американцев о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году и дело Сергея Скрипаля.

"США пытаются нанести удар по российскому руководству, но это консолидирует, сплачивает россиян", – сказал он.

Ранее в пятницу США ввели новые санкции против России. В списке 38 крупных российских бизнесменов, официальных лиц и госкомпаний.

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Источник: korrespondent.net