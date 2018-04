Новые столкновения на границе сектора Газа и Израиля, есть жертвы

На границе между Израилем и сектором Газа в пятницу, 6 апреля, произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни.

Отмечено, что израильская армия обвиняет в беспорядках радикальное исламское движение ХАМАС и сообщает в своем Twitter, что его сторонники продолжают поджог шин. В армии также сообщили, что прилегающие к границе районы объявлены "закрытой военной зоной".

Отмечается, что солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом. По данным представителя армии Израиля, выпущенные выстрелы были предупредительными.

For the second week straight, Hamas is inciting riots along the Gaza-Israel border in attempt to achieve its goal of harming Israeli civilians regardless of what happens to its own people. pic.twitter.com/HJ5G2vGGr7