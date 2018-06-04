06 апреля 2018, пятница, 17:53
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
06. 04. 2018

Еврокомиссия усиливает правила защиты персональных данных

Еврокомиссия усилит с 25 мая директиву 1995 года о защите данных новым регламентом из-за скандала с утечкой персональных данных пользователей Facebook в британскую компанию по политическому консалтингу Cambridge Analytica.

Об этом сказал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 6 апреля.

"Речь идет об усилении уже существующих принципов защиты: ограничения целей и возможностей дальнейшего использования персональных данных. Если некая компания собирает персональные данные для конкретной цели, она должна получить согласие. И при новых правилах это должно быть недвусмысленное, ясно выраженное согласие, если персональные данные будут передаваться третьей стороне или использоваться иным образом", – объяснил пресс-секретарь.

Отмечается, что новые правила обязывают того, кто намеревается использовать персональные данные, оперативно, в течение 72 часов информировать пользователя сетей о возможном нарушении защиты данных. Полномочия органов, отвечающих за защиту данных, будут расширены новыми, усиленными возможностями санкций на случай нарушения права на защиту данных.

Эти санкции, по словам Виганда, будут пропорциональны степени нарушения, но могут доходить до штрафа в 4% от международного торгового оборота соответствующей компании.

Ранее соцсеть Facebook подтвердила, что данные 2,7 млн жителей ЕС были неправомерно переданы британской Cambridge Analytica. Всего эта компания собрала данные около 87 млн пользователей, большей частью из США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.