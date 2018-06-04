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06. 04. 2018

В Украине первые права у водителей-нарушителей будут отбирать навсегда

В Украине у водителей, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, навсегда будут забирать права. Соответствующее постановление Кабинета министров от среды, 4 апреля, было опубликовано на Правительственном портале.

Так, правительство внесло изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возвращения.

Документ предусматривает, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

Ранее Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до 2 лет. 

Напомним, МВД изменило правила экзамена на водительские права.

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Источник: korrespondent.net

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