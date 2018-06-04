Путин заявил об уважении к границам соседних стран

За прошедшие годы Россия решала вопросы оформления границы с соседями "на принципах взаимного уважения". Но вблизи территории РФ наращиваются силы НАТО, предпринимаются попытки спровоцировать новые и "поджечь" старые конфликты на постсоветском пространстве.

Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании российского Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 6 апреля.

"За прошедшие годы была сформирована необходимая нормативная правовая база в пограничной сфере. На принципах взаимного уважения проводилось международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами и разграничение морских пространств", – сказал Путин во время обсуждения проекта Основ государственной пограничной политики РФ.

Он заявил, что в последние годы удалось стабилизировать обстановку в приграничных регионах России и снизить риск проникновения в Россию международных террористов и экстремистов.

Но Путин признал, что ситуация быстро меняется и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи.

"Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надёжную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы", – сказал Путин.

По его словам, важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России.

Ранее Владимир Путин заяил, что у русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными. Этот код, по словам президента РФ, со временем становится все сильнее.

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Источник: korrespondent.net