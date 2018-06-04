За капитана судна Норд внесен залог

Залог за арестованного капитана российского судна Норд Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается. Об этом сказал адвокат капитана Дмитрий Щербина, сообщает РИА Новости-Украина в пятницу, 6 апреля.

"Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства – ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно", – сказал Щербина.

Ранее городской суд Херсона избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним,25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

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Источник: korrespondent.net