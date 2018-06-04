РФ аннексией Крыма нарушила 487 договоров с Украиной - Мининформполитики

Россия аннексией Крыма нарушила 487 договоров с Украиной. Об этом в четверг, 5 апреля, заявила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает министерство иностранных дел Украины.

По ее словам, речь идет о 407 двусторонних и 80 международных договорах.

Джапарова отметила, что для правовой интеграции полуострова в Россию Москва приняла "тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов".

Также Джапарова считает, что международная адвокация является "единственным способом реальной помощи гражданам Украины в Крыму".

Напомним, Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Международное сообщество не признает аннексии Крыма Россией и продолжает считать полуостров территорией Украины.

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Источник: korrespondent.net