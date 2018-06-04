На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов произвели 16 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе с наала нынешних суток. Ранения получили два военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечернй сводке пятницу, 6 апреля.

Отмечается, что противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи н.п. Валуйское. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского", – рассказали в штабе.

Кроме того, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалеку Марьинки.

"Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь велся вблизи Широкиного. Вследствие вражеского огня двое украинских защитников получили ранения", – говорится в сводке.

В штабе отметили, что сейчас пострадавшие военные были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители установили причастность генерала российской армии к совершению преступлений против украинского населения на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net