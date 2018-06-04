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06. 04. 2018

В Румынии от кори скончались 46 человек

В Румынии на протяжении годакорью заболели почти 12 тысяч человек, из которых 46 скончались. Об этом сообщает The Associated Press в пятницу, 6 апреля.

В частности, за прошедшую неделю были зафиксированы 204 новых случев заболевания корью. Умер девятимесячный ребенок, который не был вакцинирован.

По информации Европейского центра профилактики и борьбы с болезнями, количество случаев заболевания корью в прошлом году на континенте утроилось, а Румыния и Италия пострадали больше всего.

Напомним, с начала года в Украине заболели корью 9091 человек. Пять взрослых и два ребенка умерли от осложнений, вызванных этой болезнью. Только за последнюю неделю заболели еще почти 700 человек.

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Источник: korrespondent.net

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