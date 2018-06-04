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06. 04. 2018

В Житомирской области в школе нашли почти две тысячи патронов

Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 2 тысячи патронов к нарезному оружию. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что накануне в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений района с заявлением об обнаружении в классе 1 тысячи 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию.

Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали школьников с мешком снарядов. Всего у них изъяли 13 осколочных и 31 бронебойный снаряд.

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Источник: korrespondent.net

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