Дело Скрипаля: Берлин считает правдоподобными обвинения в адрес РФ

Правительство ФРГ разделяет позицию Великобритании, которая возлагает на Россию ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Берлин считает представленные Лондоном улики "исключительно правдоподобными", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в пятницу, 6 апреля, комментируя слова британского посла в ФРГ Себастьяна Вуда, заявившего, что Россия осуществляет секретную программу по разработке отравляющего вещества Новичок.

По словам Деммер, Россия, ведущая себя деструктивно, не ответила на весьма конкретные вопросы британского правительства, поэтому реакция Германии, выславшей наряду с партнерами по НАТО российских дипломатов, является соразмерной. Россия демонстрирует модель поведения, характеризующуюся постоянным нарушением норм международного права, указала заместитель официального представителя правительства ФРГ.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ также назвал аргументы британского правительства убедительными.

"Запад не говорит: " Это был "Новичок", поэтому это была Россия". Он говорит: Это был "Новичок", и мы располагаем целым рядом других улик", - сказал он, отметив, что правительство ФРГ не может предать гласности всю имеющуюся информацию.

В "конечном счете" Берлин пришел к выводу, что за нападением на Скрипалей "с очень большой долей вероятности" стоит Россия, резюмировал представитель германского внешнеполитического ведомства.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net