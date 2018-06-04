06 апреля 2018, пятница, 23:01
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
06. 04. 2018

Дело Скрипаля: США готовят новые санкции против РФ

Американские конгрессмены представили законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает The Hill в пятницу, 6 апреля.

Законопроект представили член Палаты представителей от Демократической партии Джоакин Кастро и республиканец Майк Тернер.

Документ предполагает, что президент США сможет принимать решение о введении санкций в отношении лиц, которые были причастны к отралению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Законопроект, по мнению его авторов, сможет носить и превентивный характер.

"На российские агрессивные действия нужно отвечать силой и решимостью, в том числе посредством санкций, направленных на предотвращение будущих нападений России на диссидентов, эмигрантов и демократических активистов", – говорится в законопроекте.

Проект закона также предусматривает меры в отношении российских финансовых институтов.

Отмечается, что если этот законопроект будет принят, то новые санкции будут основываться на положениях, содержащихся в принятом в 2017 году Конгрессом законопроекте CAATSA (О противодействии противникам США посредством санкций), который предусматривает меры против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы, а также за ситуацию на Украине и в Сирии.

Ранее в пятницу США ввели новый пакет санкций в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.