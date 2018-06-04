Суд оштрафовал экипаж судна Норд

Приморский районный суд Мариуполя постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна Норд из Крыма, задержанного украиснскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 6 апреля.

"Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", – сказала представитель компании-владельца сейнера – керченского рыбколхоза имени Первого мая – Анна Шевелева.

Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы (ч.2 ст.204 КоАП Украины), санкция – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-5100 гривен – ред.) или до 15 суток административного ареста.

Ранее в пятницу Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно Норд под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

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Источник: korrespondent.net