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06. 04. 2018

Войска Асада начали штурм города Дума в Восточной Гуте

Войска президента Сирии Башара Асада начали операцию по освобождению города Дума – последнего неподконтрольного им населенного пункта в Восточной Гуте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сирийское государственное телевидение в пятницу.

Отмечается, что над несколькими районами города уже поднимается черный дым.

В штурме задействовано элитное сирийское подразделение – республиканская гвардия. Ее бойцы уже находятся на подступах к Думе. Сухопутные войска действуют при поддержке авиации.

Правительственные СМИ пишут, что штурм начался в ответ на обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора в Восточной Гуте, которые якобы произвела группировка Джейш аль-Ислам.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума. Согласно договоренности, гражданские лица и повстанцы могли беспрепятственно покинуть осажденный город.

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Источник: korrespondent.net

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