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07. 04. 2018

США не намерены отменять встречу Трампа и Путина

 
Подготовка к встрече лидера ША Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА Новости.
 
Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи.
 
"Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", – сказала Сандерс.
 
Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон.

В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом"
 
6 апреля США ввели новый пакет санкций в отношении России. В список попали семь крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний и 17 высоких чиновников РФ

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Источник: korrespondent.net

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