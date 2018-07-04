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07. 04. 2018

Православные верующие отмечают Благовещение Богородицы

 
Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу – последний день перед Пасхой.
 
Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя мира – Иисуса Христа. 
 
Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории "неподвижных" церковных праздников – отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае – 7 апреля). 
 
Такие совпадения – когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, – в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

Пасхальная корзина за год подорожала почти вдвое
 
Напомним, по прогнозам синоптиков, на пасхальные праздники температура в Украине поднимется до 21 градуса тепла.

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Источник: korrespondent.net

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