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07. 04. 2018

Порошенко согласует с Меркель шаги по миротворцам


Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер в пятницу, 6 апреля.

"Я ожидаю первое – четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан (министр иностранных дела Франции Жан-Ив Ле Дриан – ред.) был… Следующий шаг – согласования с американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика", – сказал он.

По словам Климкина, в ходе встречи обсудят проблему строительства газопровода "Северный поток-2", а также вопрос с незаконно поставленными в оккупированный Крым турбинами Siemens.

Напомним, 10 апреля Порошенко встретится с Меркель.

Порошенко против миротворцев из Беларуси – СМИ

Ранее сообщалось, что контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек. 

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Источник: korrespondent.net

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