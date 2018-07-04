Трамп начал готовиться к допросу у спецпрокурора

Американский президент Дональд Трамп начал готовиться к возможному допросу спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным телеканала, президент обратил внимание на возможные темы, которых может коснуться спецпрокурор. Один из источников подчеркнул, что подготовка носила короткий и неформальный характер.
Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях.
Путин допустил вмешательство россиян в выборы США
США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость