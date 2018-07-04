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07. 04. 2018

Саудовская Аравия намерена вырыть канал на границе с Катаром

 
Саудовский инвестиционный фон планирует вырыть канал на границе с Катаром, сообщает РИА Новости.
 
Как ожидается, данные работы займут всего 12 месяцев. Проект ждет официального утверждения и разрешения на начало строительства.
 
Протяженность границы – 60 километров. Канал позволит сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм.  Кроме того, в этом районе намерены возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.
 
Строительству не препятствуют никакие природные и социальные особенности территории. На рубеже нет горных цепей, а также поселков и деревень, сельскохозяйственных угодий.
 
Ширина канала составит 200 метров, глубина – 15-20 метров. Он сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов. Первоначальная стоимость проекта оценивается примерно в 2,8 миллиарда долларов. Канал будет юридически принадлежать исключительно Саудовской Аравии.

В Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы
 
Напомним, в феврале в Венеции пересохли некоторые каналы.

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Источник: korrespondent.net

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