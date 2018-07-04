Итоги 06.04: Санкции против РФ, трещина в Африке

Порошенко поручил срочно построить аэропорт на Закарпатье

Президент Петр Порошенко поручил срочно построить аэропорт в Закарпатской области.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии, и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Водители-новички рискуют потерять удостоверения навсегда

В Украине у водителей, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, навсегда будут забирать права. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на Правительственном портале.

Документ предусматривает, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

В Кении в земле появилась огромная трещина

Недалеко от столицы Кении Найроби в земле появилась огромная трещина. В длину она достигает нескольких километров, в глубину – 15 метров и 20 метров – в ширину.

Некоторые ученые предполагают, что это начало тектонических процессов, из-за которых Африка может расколоться на две части примерно через 50 млн лет.

США ввели санкции против олигархов и чиновников из РФ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В санкционном списке США среди прочих находятся Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев и другие.

Пакет санкций США затронул и российские компании. В списке упоминается группа компаний Базовый элемент, компания Русал, En+ Group, ООО Газпром бурение, Ренова, агрохолдинг Кубань, Рособоронэкспорт, ООО Русские машины и другие.

Министерство иностранных дел России заявило, что РФ не оставит без жесткого ответа новый пакет санкций со стороны США. Новые ограничения свидетельствуют о том, что "американская демократия явно деградирует", подчеркнули в российском МИД.

Суд в Мариуполе оштрафовал моряков российского судна

Приморский районный суд Мариуполя постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна Норд из Крыма, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

НАБУ закончило расследование дела "рюкзаков Авакова"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили подозрения по делу о растрате средств при закупке рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел Украины.

Защитникам подозреваемых сообщили о завершении расследования и предоставили доступ к материалам дела. В разворовывании 14,5 млн гривен подозревают трех человек.

Еврокомиссия отказалась поддерживать Северный поток-2

Европейская комиссия не намерена поддерживать проект Северный поток-2, поскольку он не способствует диверсификации поставок газа в Европу. Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Северный поток-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Он не будет поддержан со стороны ЕС", – сказал он.

Источник: korrespondent.net