Обнародовано видео, как Супрун предлагают взятку

Журналисты ТСН обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой. На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое.

Отмечается, что это один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек.

Так, присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия, и он решил помочь, за что его "теперь хотят судить".

Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через "собственные фонды", которую должны были оформить на ее помощника.

В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем "подыгрывала" участникам схемы.

Ранее Супрун заявляла, что пока не собирается покидать свой пост.

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Источник: korrespondent.net