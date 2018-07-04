Сенат утвердит Помпео госсекретарем 12 апреля

Комитет сената конгресса США по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на должность госсекретаря 12 апреля. Как сообщается на сайте комитета, кандидат на пост госсекретаря должен ответить на вопрос сенаторов, после голосования в комитете кандидатуру представят на всеобщее голосование в сенате.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.

Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по международным делам, а потом - полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.

Глава комитета по международным делам сената США Коркер ранее заявлял, что в палате не видят препятствий для утверждения Помпео на пост.

Как сообщалось, после назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел.

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Источник: korrespondent.net