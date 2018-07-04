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07. 04. 2018

Сенат утвердит Помпео госсекретарем 12 апреля

Комитет сената конгресса США по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на должность госсекретаря 12 апреля. Как сообщается на сайте комитета, кандидат на пост госсекретаря должен ответить на вопрос сенаторов, после голосования в комитете кандидатуру представят на всеобщее голосование в сенате.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.

Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по международным делам, а потом - полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.

Глава комитета по международным делам сената США Коркер ранее заявлял, что в палате не видят препятствий для утверждения Помпео на пост.

Как сообщалось, после назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел.

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Источник: korrespondent.net

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