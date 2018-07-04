Порошенко поздравил христианам с Благовещением

Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех христианам с праздником Благовещения. Соответствующее сообщение размещено Twitter президента в субботу, 7 апреля.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!" – написал глава государства.

Порошенко также поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.

Сердечно вітаю усіх християн зі світлим святом Благовіщення!



Автор ікони: український художник Михайло Тимчук pic.twitter.com/5zjQRiP44N — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

Напомним, Благовещение православные христиане празднуют ежегодно 7 апреля. Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего - Иисуса Христа.

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Источник: korrespondent.net