Китай уверен, что победит новые санкции США

Государственные СМИ Китая сплотились против Соединенных Штатов, предупреждая о том, что торговые протекционистские действия закончатся поражением, и что единственным вариантом теперь было ударить по США достаточно сильно, чтобы он "помнил боль". Об этом сообщает Reuters в субботу, 7 апреля.

"Если США заявят, что будут платить любую цену, они должны быть подвергнуты жесткой атаке", - говорится в сообщении официального информагентства Китая "Синьхуа".

Китай предупредил, что был готов к "жестким встречным действиям" на новые меры в сфере торговли, если Соединенные Штаты пойдут, согласно заявлению президента Дональда Трампа, на введение дополнительных пошлин на китайские товары на 100 миллиардов долларов.

Ранее в США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены дополнительные пошлины.

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Источник: korrespondent.net