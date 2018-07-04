07 апреля 2018, суббота, 11:19
+11°C
Завтра +16°C
+11°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
07. 04. 2018

Китай уверен, что победит новые санкции США

Государственные СМИ Китая сплотились против Соединенных Штатов, предупреждая о том, что торговые протекционистские действия закончатся поражением, и что единственным вариантом теперь было ударить по США достаточно сильно, чтобы он "помнил боль". Об этом сообщает Reuters в субботу, 7 апреля.

"Если США заявят, что будут платить любую цену, они должны быть подвергнуты жесткой атаке", - говорится в сообщении официального информагентства Китая "Синьхуа".

Китай предупредил, что был готов к "жестким встречным действиям" на новые меры в сфере торговли, если Соединенные Штаты пойдут, согласно заявлению президента Дональда Трампа, на введение дополнительных пошлин на китайские товары на 100 миллиардов долларов.

Ранее в США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены дополнительные пошлины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.